بنى سويف يكرم الفائزين بالدورة الرمضانية وبطولة الخيل





نظم مجلس إدارة نادي بنى سويف الرياضى برئاسة على سليم احتفالية خاصة لتكريم الفائزين في الدورة الكروية الرمضانية والبطولة التنشيطية للخيل ورموز الرياضة في بنى سويف .





وشهدت الاحتفالية حضور رئيس النادى وأحمد عاطف نائب رئيس المجلس وباهر الزعيري امين الصندوق وأحمد سيف وإيمان عوف ومحمد الواضح أعضاء مجلس الإدارة.





وأقيم الحفل فى إطار تكريم الفائزين بالدورة الرمضانية بجانب اللاعبين الذين شاركوا بالبطولة التنشيطية لرياضة الخيل كما شهد قيام مجلس إدارة النادى بتكريم عدد كبير من قدامى ورموز الرياضة أبرزهم أحمد سرور وكيل مديرية الشباب والرياضة وجابر سليم رئيس النادى السابق ومحمود الآسيوطى رئيس نادى الاسيوطى سبورت وعدد كبير من الرموز الرياضية .





وأعرب سليم رئيس نادي بني سويف عن سعادته بنجاح تلك الفعاليات الرياضية وحضور عدد كبير من أعضاء النادى ورموزه فى الاحتفالية.



