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بلدية المحلة يضم لاعب دجلة علي سبيل الإعارة

الخميس 14/يونيو/2018 - 04:58 ص
بلدية المحلة يضم لاعب دجلة علي سبيل الإعارة
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أميرة مهنا
 


حصل فريق نادي بلدية المحلة على توقيع اللاعب إسلام هشام مهاجم وادى دجلة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.


حيث تمت صفقة إنتقال اللاعب بموافقة أيمن المزين المدير الفنى ، عقب مفاوضات بين الطرفين، فى حضور مصطفى الشامي المشرف علي الكورة وأمين الصندوق ، وحازم خيرت المشرف العام على الكرة في وادى دجلة .


وكان اللاعب قريب من التوقيع لأحد أندية حرس الحدود، واف سي مصر، والمريخ، لكنه إستقر على الإنضمام لنادى البلدية المحلة لطموح التأهل للدوري الممتاز

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