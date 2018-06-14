ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الغندور يكشف عن صفقة الزمالك المدوية

الخميس 14/يونيو/2018 - 04:55 ص
الغندور يكشف عن صفقة الزمالك المدوية
طباعة
منى العوضي
 

 

يسعى مسؤولو نادي الزمالك للتعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر لتدعيم خط هجوم القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل.

 

كشف الإعلامي خالد الغندور، خلال برنامجه "الغندور والجمهور" المذاع عبر فضائية "ltc"، عن رغبة الزمالك في الحصول على توقيع اللاعب خاما بيليات نجم صن داونز الجنوب إفريقي والتعاقد معه هذا الصيف.

 

وأكد الغندور، أن مجلس الزمالك يتجه بقوة لاتمام صفقة بيليات رغم أنها من الممكن أن تكلف خزينة الأبيض أكثر من ٢ مليون دولار.

 

جدير بالذكر فأن اللاعب خاما بيليات قد انتهى تعاقده مع صن داونز ولم يجدد ويمتلك عدة عروض من داخل الدوري الجنوب إفريقي ومن الخارج.

 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
روسيا
x
17:00
السعودية
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/14/2018 6:30:01 AM