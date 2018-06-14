الغندور يكشف عن صفقة الزمالك المدوية

يسعى مسؤولو نادي الزمالك للتعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر لتدعيم خط هجوم القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل.

كشف الإعلامي خالد الغندور، خلال برنامجه "الغندور والجمهور" المذاع عبر فضائية "ltc"، عن رغبة الزمالك في الحصول على توقيع اللاعب خاما بيليات نجم صن داونز الجنوب إفريقي والتعاقد معه هذا الصيف.

وأكد الغندور، أن مجلس الزمالك يتجه بقوة لاتمام صفقة بيليات رغم أنها من الممكن أن تكلف خزينة الأبيض أكثر من ٢ مليون دولار.

جدير بالذكر فأن اللاعب خاما بيليات قد انتهى تعاقده مع صن داونز ولم يجدد ويمتلك عدة عروض من داخل الدوري الجنوب إفريقي ومن الخارج.