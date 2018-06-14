عاجل.. التلفزيون المصري يبث 22 مباراة من كأس العالم على قنواته الأرضية

أفاد التلفزيون المصري، في نبأ عاجل بأنَّ بيانًا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أعلن إذاعة 22 مباراة من منافسات كأس العالم 2018، أرضيًا مجانًا في جميع الدول.

ومن المقرر، بث المباريات عبر القناتين الأولى والثانية وكذلك قناة نايل سبورت عبر بثها الأرضي، وأعلنت الفضائية "الأولى" المصرية، رسميًا عن مباريات كأس العالم التي سيتم إذاعتها على التلفزيون المصري.





فيما أعلن التلفزيون، جدول مباريات الدور الأول التي سيبثها التلفزيون المصري والتي يبلغ عددها 12 مباراة، بجانب مباريات الأدوار الإقصائية.





يأتي ذلك بعد تلقي التلفزيون المصري، خطابًا من الاتحاد الدول لكرة القدم "فيفا"، يؤكد أحقية الدول المشاركة ببطولة كأس العالم في إذاعة 22 مباراة من "المونديال" عبر البث الأرضي، وذلك فى إطار حق الشعوب مشاهدة مباريات منتخاباتها المشاركة بالبطولة.