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كارما عمرو سعد تريند على "تويتر" بعد العرض الخاص

الخميس 14/يونيو/2018 - 03:55 ص
كارما عمرو سعد تريند على تويتر بعد العرض الخاص
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الفجر الفني
 
تصدر مساء الأربعاء، فيلم "كارما" للنجم عمرو سعد، وإخراج خالد يوسف، تريند موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر".

يأتي ذلك بعد إقامة العرض الخاص له والذي حضره عدد كبير من النجوم والإعلاميين والسياسين، حيث تجاوز عدد التغريدات على هاشتاج "كارما_عمرو_سعد" أكثر من 10 آلاف تغريدة في ساعات قليلة.

ومن المقرر طرح فيلم عمرو سعد "كارما" جماهيريا غدا الخميس في جميع السينمات المصرية والعربية، إذ يمثل الفيلم عودة قوية لعمرو سعد بعد نجاحه في "مولانا" العام الماضي، على المستوى النقدي والجماهيري.

فيلم "كارما" يشارك في بطولته بجانب عمرو سعد، كلا من غادة عبد الرازق وزينة ووفاء عامر وماجد المصري وحسن الرداد وخالد الصاوي ودلال عبد العزيز وإيهاب فهمي والإعلامي يوسف الحسيني، تأليف محمد رفيع، وإخراج خالد يوسف.
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