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سفيرة مصر بكراوتيا: لا توجد أولوية لتعيين أبناء العاملين بوزارة الخارجية

الخميس 14/يونيو/2018 - 05:30 ص
سفيرة مصر بكراوتيا: لا توجد أولوية لتعيين أبناء العاملين بوزارة الخارجية
أرشيفية
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نعيم يوسف
 
نفت السفيرة ألفت فرح، سفيرة مصر في كراوتيا، أن يكون هناك أولوية لتعيين أبناء العاملين في وزارة الخارجية، مؤكدة أنها كانت تعاني من مشاكل في إلحاق أبنائها بالمدارس.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، الأربعاء، ردًا على قول ميشيل حليم، المحامي، بأن هناك عرف في بعض الهيئات يشترط قانونها أن الأولوية لأبناء العاملية.
المزيد عن: وزارة الخارجية وائل الإبراشي العاشرة مساء أبناء العاملين
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