سفيرة مصر بكراوتيا: لا توجد أولوية لتعيين أبناء العاملين بوزارة الخارجية



جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، الأربعاء، ردًا على قول ميشيل حليم، المحامي، بأن هناك عرف في بعض الهيئات يشترط قانونها أن الأولوية لأبناء العاملية.

نفت السفيرة ألفت فرح، سفيرة مصر في كراوتيا، أن يكون هناك أولوية لتعيين أبناء العاملين في وزارة الخارجية، مؤكدة أنها كانت تعاني من مشاكل في إلحاق أبنائها بالمدارس.