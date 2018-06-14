عاجل.. التلفزيون المصري يعلن جدول مباريات كأس العالم التي سيبثها رسميا (صور)

أعلن التلفزيون المصري حصوله على حقوق بث عدد من مباريات كأس العالم 2018.





ومن المقرر، بث المباريات عبر القناتين الأولى والثانية وكذلك قناة نايل سبورت عبر بثها الأرضي.



وأعلنت الفضائية "الأولى" المصرية، رسميًا عن مباريات كأس العالم التي سيتم إذاعتها على التلفزيون المصري.



وأعلن التلفزيون، جدول مباريات الدور الأول التي سيبثها التلفزيون المصري والتي يبلغ عددها 12 مباراة، بجانب مباريات الأدوار الإقصائية.





يأتي ذلك بعد تلقي التلفزيون المصري، خطابًا من الاتحاد الدول لكرة القدم "فيفا"، يؤكد أحقية الدول المشاركة ببطولة كأس العالم في إذاعة 22 مباراة من "المونديال" عبر البث الأرضي، وذلك فى إطار حق الشعوب مشاهدة مباريات منتخاباتها المشاركة بالبطولة.



ومن المنتظر أن يتم بث مباريات المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى، ضد منتخبات روسيا والسعودية وأوروجواي.



