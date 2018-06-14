الجمهور يشيد بأداء نسرين أمين فى دراما رمضان هذا العام

استطاعت الفنانة نسرين أمين، خطف أنظار الجمهور بآدائها فى مسلسلى "ممنوع الاقتراب أو التصوير" مع النجمة زينة، و"عزمى وأشجان" مع حسن الرداد وايمى سمير غانم، حيث ظهرت فى العملين بدورين مختلفين تماماً الأول كوميدى والآخر جاد.





وأشاد الجمهور بأداء نسرين أمين المقنع لدور "مهرة" الذى تجسده فى المسلسل، حيث إن الدور به تناقضات بالأحداث، لاسيما وأنها تظهر فيه كممثلة وصديقة لـ"كامليا منصور" الذى تجسدها زينة، وفى نفس الوقت تدبر لها المكائد نظراً لوجود صراع بينهما ستكشف عنه الحلقات المقبلة من العمل.







