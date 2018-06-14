الجمهور يشيد بأداء نسرين أمين فى دراما رمضان هذا العام
الخميس 14/يونيو/2018 - 03:48 ص
الفجر الفني
استطاعت الفنانة نسرين أمين، خطف أنظار الجمهور بآدائها فى مسلسلى "ممنوع الاقتراب أو التصوير" مع النجمة زينة، و"عزمى وأشجان" مع حسن الرداد وايمى سمير غانم، حيث ظهرت فى العملين بدورين مختلفين تماماً الأول كوميدى والآخر جاد.
وأشاد الجمهور بأداء نسرين أمين المقنع لدور "مهرة" الذى تجسده فى المسلسل، حيث إن الدور به تناقضات بالأحداث، لاسيما وأنها تظهر فيه كممثلة وصديقة لـ"كامليا منصور" الذى تجسدها زينة، وفى نفس الوقت تدبر لها المكائد نظراً لوجود صراع بينهما ستكشف عنه الحلقات المقبلة من العمل.
مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" بطولة زينة، نسرين أمين، وفتحى عبد الوهاب، ومحمد شاهين، ومى القاضى، صفوة، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وعلى الطيب، وهدى الإتربى، وزكى فطين عبد الوهاب ومحمد أبو الوفا والعمل من تأليف محمد الصفتى، وإخراج زياد الوشاحى.
وفى سياق متصل تظهر نسرين بدور كوميدى مختلف تماماً فى مسلسل "عزمى وأشجان" مع حسن الرداد وإيمى سمير غانم والمعروض أيضاً فى شهر رمضان هذا العام، حيث اختارت نسرين شخصيتين مختلفتين تماماً عن بعضهما لتقديمها هذا العام فيما اعتذرت عن أكثر من عمل آخر.