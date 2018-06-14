"الصاوي" يعتذر عن الاستمرار في تدريب مالية كفر الزيات





قدّم عبدالله الصاوي المدير الفني لفريق مالية كفر الزيات المشارك في دوري القسم الثالث بإستقالته عن الأستمرار في منصب المدير الفني .

وكشف الصاوي لـ "الفجر الرياضي" بأن عدم توافر عناصر النجاح بالفريق، والأخلال بالأتفاق من جانب مجلس الإدارة، وأيضا عدم وجود طموح الصعود، كان السبب في تقديم أستقالته، وأكد علي أن قرار أعتذاره لا رجعة فيه.

يذكر أن المدرب تولى من قبل قيادة كفر الشيخ ومطروح ونبروه وسرس الليان وسمنود، وكان مرشحا لقيادة أكثر من فريق قبل توليه منصب المدير الفني لفريق المالية .