حقيقة حمل بلاك شاينا (صور)

قررت نجمة تليفزيون الواقع بلاك شاينا أن تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة ماحية كل ما تردد من شائعات خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن انتشرت تكهنات وشائعات حملها.





ظهرت بلاك شاينا البالغة من العمر 30 عاما بشعر مستعار قصير باللون "platinum blonde"، كما ارتدت "jumpsuit" ضيق متداخل الألوان أبرز جسدها الممشوق.





يذكر أن تم تداول شائعة بحمل بلاك شاينا بعد حضورها حفل تخرج ابنها "كينج" من رياض الأطفال مؤخرا، وهى ترتدى فستانا بتصميم بسيط وردى اللون وضيق، وهو ما أظهر بطنها منتفخة، ما أعطى مجالا للشائعة فى الانتشار، وأكد موقع "TMZ" أن بلاك نفت تماما هذه الشائعة مؤكدة أن بطنها ظهرت منتفخة فقط وليس حملا.