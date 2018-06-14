هاني سلامة يتزوج ستيفاني صليبا في الحلقة 28 من فوق السحاب

شهدت الحلقة الـ28 من مسلسل "فوق السحاب"، العديد من الأحداث المشوقة، حيث نجح ماندو "هانى سلامة" فى العثور على الطفلة ملك المختطفة وتحريرها وإعادتها إلى شقيقته وفاء "منى عبد الغنى"، لكونها هى الواصى عليها بعد وفاة والدة الطفلة مروة "هبة عبد الغنى"، حيث كانت الفتاة مختطفة وتخضع لعملية سرقة أعضائها، وتم إنقاذها فى اللحظات الأخيرة، واكتشف ماندو أن ياسمين ابنة شقيقته تتواجد لدى رجال أبو كنانة "شيخ المجر"، وبالفعل نجح فى تحريرها بمساعدة قوات الشرطة.







وشهدت الحلقة الـ28 أيضًا من المسلسل زواج ماندو "هانى سلامة" من فتاة المافيا الروسية تاليا "ستيفانى صليبا"، فى حفل زفاف حضره جميع أشقاء وأسرة ماندو وعدد كبير من رجال منطقته، ووالده الذى سقط خلال حفل الزفاف أرضا، وأحياه الملحن والمطرب محمد عبد المنعم، والذى ظهر كضيف شرف ضمن أحداث العمل، وفى حفل زفاف ذهب شريف "محمد محمود عبد العزيز" إلى ماندو "هانى سلامة" لتهنئته على حفل زفافه، رغم الخلاف بينهما وهو ما استقبله ماندو بسعادة بالغة.





