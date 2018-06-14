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انتحار رانيا منصور في ضد مجهول يسير مواقع التواصل الاجتماعي

الخميس 14/يونيو/2018 - 03:07 ص
انتحار رانيا منصور في ضد مجهول يسير مواقع التواصل الاجتماعي
رانيا منصور
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الفجر الفني
 
شهدت الحلقة الـ 28 من مسلسل ضد مجهول انتحار رانيا منصور وهو ما أثار مواقع التواصل الاجتماعي حيث قررت "علا" رانيا منصور الانتحار بتناولها علبة كاملة من الحبوب وتوفيت على الفور. 

وأبلغت الشرطة طليقها "عمر" محمد كيلانى بانتحارها، وذلك بعدما طردها "حازم" فراس سعيد من مكتبه وأكد لها أنها سبب فى خراب بيته وبيتها وأنه ما زال يحب "ندى" غادة عبد الرازق حتى بعد ما أرسل ورقة طلاقها وطلب منها الابتعاد عنها وأنه لا يرغب فى رؤيتها مرة أخرى للأبد.

مسلسل "ضد مجهول" بطولة غادة عبد الرازق، وفراس سعيد، وروجينا، وأحمد سعيد عبد الغنى، وحنان مطاوع، ورانيا منصور، والفنانة الشابة جومانا وهي ابنة الفنانة لقاء سويدان، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.
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