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الفراعنة في المونديال.."مسلمون:احجزلي كرسي يا مينا.. ومسيحي: هصلي الجمعة علشان ربنا يكرمنا"

الخميس 14/يونيو/2018 - 03:28 ص
الفراعنة في المونديال..مسلمون:احجزلي كرسي يا مينا.. ومسيحي: هصلي الجمعة علشان ربنا يكرمنا
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علي شحاتة
 


كالعادة مع كل حدث يكون الشعب المصري حاضراً، ويتجلى هذا الحضور بروح الكوميديا والسخرية وتناول الأشياء بزاوية مختلفة وغير تقليدية .


وقبل ساعات من انطلاق مونديال روسيا 2018، وبعد تحديد موعد مبارايات الفرق المشاركة في العرس العالمي، أبى المصريين أن يخرج المشهد دون بصمتهم ، وشاءت الصدفة أن تنطلق مباراة المنتخب المصري بالتزامن مع صلاة الجمعة القادمة، وهو الأمر الذي وضع في حيرة من أمرهم في كيفية حجز أماكن على المقاهي لمشاهدة المباراة الأولى للمنتخب المصري في المونديال بعد غياب 28 عام.


ونظر المصريين حولهم ولم يجدوا الا اخوتهم المسيحيين ليدور الجدل والنقاش والسخرية وطالبوهم بطريقة كوميدية بحجز أماكن بجواهم حتى ينتهوا من الصلاة .


وهناك من ذهب ليطالب من خطيب المسجد ان تكون الخطبة عبارة عن جملة واحدة.


وبعد أيام من السخرية رد مجموعة من الشباب الأقباط على هذه التعليقات بطريقة ساخرة أيضا فمنهم من أكد أنه سيصلي الجمعة وسيدعي للفراعنة ومنهم استغل الأمر في اختيار الاماكن المميزة في المقاهي .


يذكر أن المنتخب المصري صعد لنهائيات كاس العالم بعد غياب استمر 28 عام وتواجد في المجموعة الأولى التي تضم كلا من السعودية وروسيا واوروغواي.


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