طارق يحيى: الحضري يمتلك ميزة كانت عند ثابت البطل





كشف طارق يحيى المدير الفني لبتروجيت سبب احتمال اعتماد هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني على عصام الحضري بدلاً من محمد الشناوي في أولى مباريات المنتخب أمام أوروجواي الجمعة المقبلة.





وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت : " كوبر سيشرك كلا من مروان محسن على حساب كهربا ووردة على حساب شيكابالا وعلي جبر بدلاً من سعد سمير واشك في مشاركة الشناوي بدلا من الحضري لأنه يعتمد على أصحاب الخبرات بالإضافة المحترفين وهذه قناعات كوبر واختياراته".





وأضاف :"الشناوي طوله أعلى من الحضري ويتصدى للكرات العالية بشكل صحيح ولياقته البدنية أعلى منه".





واختتم يحيى تصريحاته قائلاً:"الحضري لديه ميزة تواجدت في ثابت البطل وهي التواجد في المكان الصحيح والتوقع".