ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شائعة استقالة "حلبية" تصل مكتب محافظ بورسعيد

الخميس 14/يونيو/2018 - 03:05 ص
شائعة استقالة حلبية تصل مكتب محافظ بورسعيد
طباعة
نيرة الجابري
 

 

بعد أن انتشرت وسط القطاعات الجماهرية شائعة استقالة سمير حلبية من رئاسة النادي المصري نفي مصدر مسئول من ديوان عام محافظة بورسعيد أن مكتب المحافظ لم يتلق أي استقالة رسمية من قبل سمير حلبية رئيس النادي المصري أو أحد اعضاءه كما نشر وتناولته المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وأن هذا الخبر لا أساس له من الصحة.


وأوضح المصدر أن اللواء عادل الغضبان في مأمورية مهمة خارج أرض الوطن وسوف يصل في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
روسيا
x
17:00
السعودية
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/14/2018 4:42:23 AM