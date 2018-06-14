شائعة استقالة "حلبية" تصل مكتب محافظ بورسعيد

بعد أن انتشرت وسط القطاعات الجماهرية شائعة استقالة سمير حلبية من رئاسة النادي المصري نفي مصدر مسئول من ديوان عام محافظة بورسعيد أن مكتب المحافظ لم يتلق أي استقالة رسمية من قبل سمير حلبية رئيس النادي المصري أو أحد اعضاءه كما نشر وتناولته المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وأن هذا الخبر لا أساس له من الصحة.





وأوضح المصدر أن اللواء عادل الغضبان في مأمورية مهمة خارج أرض الوطن وسوف يصل في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.