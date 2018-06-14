في عيد ميلادها.. ما لا تعرفه عن سيمون

تحتفل الفنانة سيمون، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها، وهي أحد أشهر مطربات فترة التسعينات، وفي السطور المقبلة، يستعرض " الفجر الفني " معلومات لا تعرفونها عن سيمون.





١-ولدت سيمون فيليب بشاى في الرابع عشر من يونيو ١٩٦٦.





٢-حصلت عاى ليسانس الآداب لغة فرنسية من جامعة عين شمس.





٣-بدأت مشوارها الفني بالغناء في "مهرجان الصداقة المصرية اليونانية" حيث شاركت بأغنية باللغة اليونانية.





٤-تعد سيمون أحد أشهر مطربات التسعينات، ومن أنجح أغانيها: "مش نظرة وابتسامة"، "ساعتي مش مظبوطة"، "بتكلم جد".





٥-دخلت مجال التمثيل عام ١٩٨٨ من خلال مشاركتها فاتن حمامة في فيلم "يوم مر ويوم حلو".





٦-شاركت في العديد من الأفلام الناجحة أشهرها: "آيس كريم في جليم" مع الهضبة عمر دياب.





٧-قدمت مع الفنان محمد صبحي عدد من المسرحيات الناجحة، منها "أنا كارمن" و"لعبة الست".





٨-تزوجت سيمون من الناشط السياسي محمد غنيم في 20 أكتوبر عام 2009، بعد قصة حب تغلبت على اختلاف الدين.





٩-اختفت عن الساحة الفنية لفترة، ثم عادت مؤخرًا للظهور في عدد من المسلسلات آخرها "الأب الروحي" و"الكبريت الأحمر".

١٠-شاركت في حفل القرن الذي جمع نجوم التسعينات معًا في حفل واحد وذلك نهاية العام الماضي.