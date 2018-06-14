في عيد ميلادها.. ما لا تعرفه عن سيمون
الخميس 14/يونيو/2018 - 02:44 ص
شيماء عطية
تحتفل الفنانة سيمون، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها، وهي أحد أشهر مطربات فترة التسعينات، وفي السطور المقبلة، يستعرض "الفجر الفني" معلومات لا تعرفونها عن سيمون.
١-ولدت سيمون فيليب بشاى في الرابع عشر من يونيو ١٩٦٦.
٢-حصلت عاى ليسانس الآداب لغة فرنسية من جامعة عين شمس.
٣-بدأت مشوارها الفني بالغناء في "مهرجان الصداقة المصرية اليونانية" حيث شاركت بأغنية باللغة اليونانية.
٤-تعد سيمون أحد أشهر مطربات التسعينات، ومن أنجح أغانيها: "مش نظرة وابتسامة"، "ساعتي مش مظبوطة"، "بتكلم جد".
٥-دخلت مجال التمثيل عام ١٩٨٨ من خلال مشاركتها فاتن حمامة في فيلم "يوم مر ويوم حلو".
٦-شاركت في العديد من الأفلام الناجحة أشهرها: "آيس كريم في جليم" مع الهضبة عمر دياب.
٧-قدمت مع الفنان محمد صبحي عدد من المسرحيات الناجحة، منها "أنا كارمن" و"لعبة الست".
٨-تزوجت سيمون من الناشط السياسي محمد غنيم في 20 أكتوبر عام 2009، بعد قصة حب تغلبت على اختلاف الدين.
٩-اختفت عن الساحة الفنية لفترة، ثم عادت مؤخرًا للظهور في عدد من المسلسلات آخرها "الأب الروحي" و"الكبريت الأحمر".
١٠-شاركت في حفل القرن الذي جمع نجوم التسعينات معًا في حفل واحد وذلك نهاية العام الماضي.