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في عيد ميلادها.. ما لا تعرفه عن سيمون

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:44 ص
في عيد ميلادها.. ما لا تعرفه عن سيمون
سيمون
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شيماء عطية
 
تحتفل الفنانة سيمون، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها، وهي أحد أشهر مطربات فترة التسعينات، وفي السطور المقبلة، يستعرض "الفجر الفني" معلومات لا تعرفونها عن سيمون.

١-ولدت سيمون فيليب بشاى في الرابع عشر من يونيو ١٩٦٦.

٢-حصلت عاى ليسانس الآداب لغة فرنسية من جامعة عين شمس.

٣-بدأت مشوارها الفني بالغناء في "مهرجان الصداقة المصرية اليونانية" حيث شاركت بأغنية باللغة اليونانية.

٤-تعد سيمون أحد أشهر مطربات التسعينات، ومن أنجح أغانيها: "مش نظرة وابتسامة"، "ساعتي مش مظبوطة"، "بتكلم جد".

٥-دخلت مجال التمثيل عام ١٩٨٨ من خلال مشاركتها فاتن حمامة في فيلم "يوم مر ويوم حلو".

٦-شاركت في العديد من الأفلام الناجحة أشهرها: "آيس كريم في جليم" مع الهضبة عمر دياب.

٧-قدمت مع الفنان محمد صبحي عدد من المسرحيات الناجحة، منها "أنا كارمن" و"لعبة الست".

٨-تزوجت سيمون من الناشط السياسي محمد غنيم في 20 أكتوبر عام 2009، بعد قصة حب تغلبت على اختلاف الدين.

٩-اختفت عن الساحة الفنية لفترة، ثم عادت مؤخرًا للظهور في عدد من المسلسلات آخرها "الأب الروحي" و"الكبريت الأحمر".
١٠-شاركت في حفل القرن الذي جمع نجوم التسعينات معًا في حفل واحد وذلك نهاية العام الماضي.
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