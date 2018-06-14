طارق يحيى يتوقع طريقة كوبر أمام أوروجواي.. تعرف عليها





توقع طارق يحيى المدير الفني لبتروجيت طريقة هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني في أولى مبارياته في كأس العالم أمام أوروجواي الجمعة المقبلة.





وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت : "لو مكان كوبر ادفع بالحضري في حراسة المرمى ولا العب برأس حربة".





وعن التشكيلة التي سيدفع بها أمام أوروجواي لو كان في مكان كوبر، قال يحيى :"عصام الحضري وأحمد فتحي وأحمد حجازي وسعد سمير وعبد الشافي وحامد والنني والسعيد وشيكابالا وتريزيجيه وكهربا".





وأضاف :"لن العب برأس حربة صريح لأن أوروجواي تحتاج للاعبين يتميزون بالسرعات كما أن طريقة كوبر تعتمد على السرعات".





واختتم يحيى تصريحاته قائلاً : " شيكابالا أسرع وأحرف من وردة ونحن نحتاج لسرعات في المقدمة".