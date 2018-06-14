الحضري: صلاح سيشارك أمام أوروجواي.. وراموس لم يتعمد إصابته

أكد عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر، إن الجميع لديهم الطموح من أجل التواجد في الدور الثاني بالمونديال في روسيا.

وقال الحضري في تصريحات "من روسيا مع التحية" والذي يذاع عبر فضائية ام بي سي مصر : "أرفض ما يردده البعض بان مشاركتي في المونديال نوع من التكريم، وصلاح سيشارك في مباراة الأوروجواي".

واضاف : "سيرجو راموس لاعب ريال مدريد لم يتعمد إصابة محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا، واللاعبين بدون صلاح ولا شئ، وأيضا صلاح بدون اللاعيبة ولا شئ".

وتابع : "من الممكن ان أعطي شارة الكابتن لمحمد صلاح، في حالة مشاركتي بالمونديال في روسيا".