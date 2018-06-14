ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الحضري: صلاح سيشارك أمام أوروجواي.. وراموس لم يتعمد إصابته

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:51 ص
الحضري: صلاح سيشارك أمام أوروجواي.. وراموس لم يتعمد إصابته
طباعة
أحمد عصام
 

 

أكد عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر، إن الجميع لديهم الطموح من أجل التواجد في الدور الثاني بالمونديال في روسيا.

 

وقال الحضري في تصريحات "من روسيا مع التحية" والذي يذاع عبر فضائية ام بي سي مصر : "أرفض ما يردده البعض بان مشاركتي في المونديال نوع من التكريم، وصلاح سيشارك في مباراة الأوروجواي".

 

واضاف : "سيرجو راموس لاعب ريال مدريد لم يتعمد إصابة محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا، واللاعبين بدون صلاح ولا شئ، وأيضا صلاح بدون اللاعيبة ولا شئ".

 

وتابع : "من الممكن ان أعطي شارة الكابتن لمحمد صلاح، في حالة مشاركتي بالمونديال في روسيا".

المزيد عن: مصر كورة كرة صلاح رياضة الحضري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
روسيا
x
17:00
السعودية
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/14/2018 4:42:23 AM