هاني رمزي يتوقع انتهاء مباراة روسيا والسعودية بالتعادل

أشار هاني رمزي لاعب منتخب مصر السابق، إن أول 20 دقيقة في مباراة المنتخب مع الأوروجواي، ستحدد نتيجة اللقاء، مؤكدا ان اللاعبين يجب ان يدخلوا اجواء المباراة مبكرا.

وأضاف رامزي في تصريحات لبرنامج "من روسيا مع التحية" والذي يذاع عبر فضائية أم بي سي مصر :"أتوقع ان تكون مواجهة أوروجواي هي الأصعب بالمجموعة، بسبب امتلاكهم لاعبين لديهم قدرات كبيرة".

وتابع : "الافتتاح بين روسيا والسعودية، سيساعد مصر علي مشاهدة المنتخبين بصورة أوضح، وأتوقع ان تنتهي هذة المباراة بالتعادل".