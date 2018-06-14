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تريزيجيه: سنحارب لتحقيق إنجاز في روسيا بعد غياب 28 عام

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:43 ص
تريزيجيه: سنحارب لتحقيق إنجاز في روسيا بعد غياب 28 عام
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أحمد عصام
 

 

أكد محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق قاسم باشا التركي، ولاعب منتخب مصر، إن منتخبنا ليس أقل من أي منتخب أخر في المجموعة.

 

وقال تريزيجيه في تصريحات لبرنامج "من روسيا مع التحية" والذي يذاع عبر فضائية ام بي سي مصر : "سنحارب من أجل التأهل لدور ال16 بالمونديال، ونعمل علي تحقيق حلم كل المصريين، مثلما تأهلنا لكأس العالم بعد غياب 28 عام".

 

ويواجه منتخب مصر، نظيره منتخب أوروجواي، يوم الجمعة القادم 15 يونيو في الساعة 2 عصرا، ضمن منافسات الجولة الأولي من المونديال.

 

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