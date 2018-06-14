محمد رمضان يقتل سيد رجب في "نسر الصعيد"

نجى الضابط زين القناوى والذى يجسده الفنان محمد رمضان، من الموت بعدما أطلق "هتلر" سيد رجب، الرصاص عليه، إنتقاما منه بعدما حكم القاضى على نجله "مسعد" بالإعدام بسبب إثبات "زين" التهمه عليه بقتل خادمته، الا أن الرصاصه أصابت "زين" فى ذراعه وفى ذات الوقت قام بإطلاق النار على "هتلر" برصاصة أصابته فى رأسه توفى على أثرها فى الحال.





بدأت أحداث حلقة اليوم بوجود أسرة "مسعد" فى المحكمة، والذين تلقوا خبرا إعدام نجلهم كالصاعقه، مما جعل "هتلر" يفكر فى قتل "زين"، فتوجه اليه ومعه السلاح وقبل إطلاق النار عليه كشف له عن أنه من قتل والده الشيخ صالح القناوى، وأنه مات مقتولا وليس حادث سيارة كما كان "زين" يعتقد، وهذا ما أغضب "زين" كثيرا، ثم أخرج "هتلر" سلاحه وأطلاق رصاصة، الا أن "زين" أصابه بسلاحه أيضا فى رأسه مما ادى الى وفاته..





"نسر الصعيد" بطولة الفنان محمد رمضان، وفاء عامر، درة، عائشة بن أحمد، سيد رجب، وعايدة رياض، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج العدل جروب.