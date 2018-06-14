رمضان صبحي: مباراة أوروجواي الأسهل في دور المجموعات





أشار رمضان صبحي لاعب نادي هدرسفيلد تاون الانجليزي، ولاعب منتخب مصر، إن مباراة روسيا ستكون أصعب مواجهة في دور المجموعات بالمونديال.





وقال رمضان في تصريحات لبرنامج "من روسيا مع التحية" والذي يذاع عبر فضائية أم بي سي مصر : "منتخب روسيا يؤدي كرة سريعة، ويعتمد علي الكرات الطويلة بشكل كبير، والجمهور سيكون عامل إيجابي بالنسبة لهم".





وأضاف : "مباراة السعودية ستكون ثاني أصعب لقاء بعد روسيا، بسبب عدم تحقيق نتائج إيجابية عبر التاريخ مع المنتخب السعودية".





وتابع : "لقاءنا أمام الأوروجواي سيكون صعب، ولكن طريقتنا مع المدرب هيكتور كوبر ستساعدنا بشكل كبير، خلال هذة المباراة".



