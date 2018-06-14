سعد سمير: جميع اللاعبين لديهم الطموح لتحقيق نتائج مميزة في روسيا





أكد سعد سمير لاعب النادي الأهلي، ولاعب منتخب مصر، إن جميع اللاعبين لديهم طموحات كبيرة لتحقيق نتائج جيدة في كأس العالم بروسيا 2018.





وقال سعد في تصريحات لبرنامج "من روسيا مع التحية" والذي يذاع عبر فضائية ام بي سي مصر : "جميع اللاعبين بالمنتخب يتحدثون كل يوم مع بعضهم عبر جروب علي الواتساب".





ويواجه منتخب مصر، نظيره منتخب أوروجواي، يوم الجمعة القادم 15 يونيو في الساعة 2 عصرا، ضمن منافسات الجولة الأولي من المونديال.



