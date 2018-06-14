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إيهاب لهيطة يتحدث عن حالة محمد صلاح

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:09 ص
إيهاب لهيطة يتحدث عن حالة محمد صلاح
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ريهام عبد المحسن
 

تحدث إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني عن حالة النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي.

وقال لهيطه في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت :"صلاح حالته تتحسن بشكل كبير وشارك في جزء من تدريبات اليوم وعلي جبر يعاني من كدمة نتيجة لعبة مشتركة مع شيكابالا ولكنه أجرى أشعة اليوم وحالته جيدة".

وأضاف :"نركز في عملنا وليس لدينا مانع في سماع أي معلومة تفيدنا".

واختتم لهيطه تصريحاته قائلاً :"الأمور هادئة في المدينة التي نقيم فيها بعكس المدن الكبيرة التي تتميز بالزحام والضوضاء".
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