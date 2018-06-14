إيهاب لهيطة يتحدث عن حالة محمد صلاح





تحدث إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني عن حالة النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي.





وقال لهيطه في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت :"صلاح حالته تتحسن بشكل كبير وشارك في جزء من تدريبات اليوم وعلي جبر يعاني من كدمة نتيجة لعبة مشتركة مع شيكابالا ولكنه أجرى أشعة اليوم وحالته جيدة".





وأضاف :"نركز في عملنا وليس لدينا مانع في سماع أي معلومة تفيدنا".





واختتم لهيطه تصريحاته قائلاً :"الأمور هادئة في المدينة التي نقيم فيها بعكس المدن الكبيرة التي تتميز بالزحام والضوضاء".