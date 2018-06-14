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أمير طعيمة يجمع تبرعات لـ مستشفى أبوالريش بهذه الطريقة

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:05 ص
أمير طعيمة يجمع تبرعات لـ مستشفى أبوالريش بهذه الطريقة
أمير طعيمة
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شيماء عطية
 
دعا الشاعر الغنائي أمير طعيمة جمهوره للتبرع لمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي ابو الريش الياباني، مبديًا استعداده لمساعدة الناس لإخراج اموالهم بإرسال أشخاص في المكان الذي يحددوه لتحصيل أموال التبرع.

وغرد "طعيمة" عبر موقع "تويتر": "‏اللي مكسل و عايز يطلع شيك، الشيكات باسم: مستشفي الأطفال الجامعي التخصصي ابو الريش الياباني، وانا هبعتله حد ياخد الشيك من المكان اللي يحدده".

‏وتابع: "فيه جهاز ب ٣.٥ مليون جنيه مهم جدا للأطفال و اعتقد ده مش مبلغ كبير لو الكل شارك حتي و لو بمبلغ بسيط، ‏علي الأقل أبعت رسالة فاضية علي ٩٥٠١".
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