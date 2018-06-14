أمين "مستقبل وطن" يرد على اتهامات علاقته بالحزب الوطني المنحل



وأضاف "هلال" في تصريحات تلفزيونية الأربعاء، أنه "هو نفسه كان في الحزب الوطني، ولكن المعيار هو وجود ملاحظات على الشخص أم لا، وهل هو ملوث أم لا؟".



وتابع أمين حزب مستقبل وطن، أن الحزب الوطني كان به حوالي 4 أو 5 مليون عضو، وبعضهم كانوا ينتمون للحزب لأنه القناة الشرعية الوحيدة الموجودة أمامهم، مؤكدا: "لا امتداد ولا رجوع، نحن في حالة سياسية جديدة تهدف لخدمة المواطن والبلد".

رد عصام هلال أمين حزب مستقبل وطن، على ما يقال إن الحزب هو امتداد للحزب الوطني، قائلا إن "الرجوع للماضي لم ينجح بأي حال من الأحوال، ولكن ما المانع من الاستفادة من إيجابيات الماضي؟".