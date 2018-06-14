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عمر جابر: حزين من الجماهير التي تحضر مباريات المنتخب

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:00 ص
عمر جابر: حزين من الجماهير التي تحضر مباريات المنتخب
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أحمد عصام
 

أشار عمر جابر لاعب منتخب مصر، إنه يتمني الدعاء من جميع الجماهير المصرية، مؤكدا ان اللاعبين سيبذلون كل المجهود لإسعاد الجماهير.

وقال جابر في تصريحات لبرنامج "من روسيا مع التحية" والذي يذاع عبر فضائية ام بي سي مصر : "نحتاج الدعم من الجماهير المصرية التي ستحضر المباريات، واحزن في مباريات المنتخب بسبب عدم تشجيع الجماهير بحماس شديد مثل مباريات الأندية".

وتابع : "أوعد جميع المصريين اننا سنسعدهم في بطولة كأس العالم، وان اللاعبين في كامل تركيزهم لتحقيق إنجاز كبير في المونديال".

المزيد عن: منتخب مصر كورة كرة عمر جابر رياضة
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