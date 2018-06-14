بسبب خلافات عائلية.. إصابة عامل وطالبة بطلق ناري في مشاجرة بسوهاج

أصيب عامل وطالبة بطلق ناري إثر مشاجرة بقرية بلصفورة بين أبناء عمومة بسبب خلافات عائلية، وتم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.



وتبين أن المشاجرة بين كل من عمر عبد الجواد بكر 38 عامًا عامل مصابًا " بطلق ناري بالذراع الأيمن وبكر عبد الجواد بكر 35 عامًا سائق وجمال بكر متولي 60 عامًا عام لوطرف ثان خالد محمود حسين 46 عامًا عامل وخليفة عبد الحميد حسين 64 عامًا مزارع وسلام عبد الحميد حسين 55 عامًا عامل الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية بسبب خلافات عائلية علي أثرها قام الأول من الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح كان بحوزته نتج عنه إصابة المذكور وكذا الطفله قمر ناجح محمود 10 سنوات طالبة" بطلق ناري أسفل الصدر" نجله أولاد عمومة الطرف الأول تصادف تواجدها بالمكان.



تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزته الاول من الطرف الثاني السلاح المستخدم بندقية أليه عيار وبسؤالهما أتهم كلا منهما الأخر بالتعدي علي بعضهما البعض بالضرب وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3312 إداري المركز لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.