أسعار الحديد اليوم الخميس 14ـ 6ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية



فيما سجل طن حديد المصريين سعر 12الف و190 جنيهًا، وطن حديد المركبي سعر 11 إلف و950 جنيهًا، والجارحي سعر 11 ألف و850 جنيهًا، وسجل الحديد الصيني والأوكراني والتركي 11 ألف و850 جنيهًا للطن.



كانت قد شهدت أسعار حديد التسليح أمس، بمحافظة الإسماعيلية، استقرارا، حيث سجل متوسط سعر طن حديد عز 12 ألف و150 جنيهًا، وسجل طن حديد بشاي 11 ألف 850 جنيهًا، وطن حديد الوطنية للصلب "العتال" 11 ألف 950 جنيهًا.



فيما سجل طن حديد المصريين سعر 11 ألف و950 جنيهًا، وطن حديد المركبي سعر 12 ألف 150 جنيهًا، والجارحي سعر 11 ألف و950 جنيهًا، وسجل الحديد الصيني والأوكراني والتركي 11 ألف و950 جنيهًا للطن.



شهدت أسعار حديد التسليح اليوم الخميس، بمحافظة الإسماعيلية، استقرارا، حيث سجل متوسط سعر طن حديد عز 12 ألف 250 جنيهًا، وسجل طن حديد بشاي 12الف و200 جنيهًا، وطن حديد الوطنية للصلب "العتال" 12 ألف و50 جنيهًا.