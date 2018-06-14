محافظ جنوب سيناء يعتمد تنسيق القبول للصف الأول الثانوي "عام - فني"

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المرحلة الأولى لتنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والفني.





وتم تحديد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام والفني، كالتالي الصف الأول الثانوي العام 210 درجة، الصف الأول الثانوي الصناعى150 درجة، الصف الأول التجارى 145 درجة، الصف الأول الزراعي 142 درجة، الصف الأول الثانوي الفندقي 140 درجة.



