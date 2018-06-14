ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 14ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

الخميس 14/يونيو/2018 - 01:53 ص
سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 14ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
أرشيفية
طباعة
هشام إسماعيل
 
شهدت أسعار صرف العملات العربية استقرارها خلال تعاملات اليوم الخميس، في بنوك محافظة الإسماعيلية، حيث سجل البنك الأهلي المصري في سعر الريال السعودي، 4.69 جنيه للشراء، و4.71 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي 58.27 جنيه للشراء، و58.64 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر الدرهم الإماراتي 4.78 جنيه للشراء، و4.81 جنيه للبيع، طبقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
روسيا
x
17:00
السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/14/2018 3:00:28 AM