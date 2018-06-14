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سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 14ـ6ــ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

الخميس 14/يونيو/2018 - 01:51 ص
سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 14ـ6ــ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية بتعاملات البنوك اليوم الخميس، بمحافظة الإسماعيلية، ثباتًا عقب تراجع فى سعر الدولار الأمريكي، واستقرارًا فى التعاملات.

وسجل سعر صرف الدولار 17.60 جنيه للشراء، 17.70 جنيه للبيع، وانخفض أيضا سعر صرف اليورو الأوروبي ليسجل 20.37 جنيه للشراء، 20.63 جنيه للبيع، بينما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني ليسجل 23.00 جنيه للشراء، و23.29 جنيه للبيع، فيما استقر سعر صرف الفرنك السويسري ليسجل 17.53 جنيه للشراء، و17.75 للبيع.
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