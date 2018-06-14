أبوريدة: ليفربول لم يطلب عدم مشاركة صلاح أمام أوروجواي..والوديات ليست مقياسا لأداء المنتخب

أكد هاني ابوريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، إن منتخبنا لديه طموحات لتحقيق إنجاز كبير في روسيا، مشيرا إلي انه يتمني استمرار الحلم لفترة أكبر.

وقال أبوريدة في تصريحات لبرنامج "من روسيا مع التحية" والذي يذاع عبر فضائية أم بي سي مصر : "قرب مكان المعسكر من المطار سبب اختيار لهذة المدينة، واختيار رئيس البعثة حق أصيل لرئيس الاتحاد المصري".

وأضاف : "التحقيقات مستمرة في أزمة مجدي عبد الغني، وان اختيار نائب لرئيس البعثة مع المنتخب بسبب انشغالي بالمكتب التنفيذي للفيفا".

وواصل : "المباريات الودية ليست مقياس علي أداء المنتخب، وليفربول لم يطلب عدم مشاركة محمد صلاح في مباراة الأوروجواي، وسنحافظ علي لاعبنا ولن نجازف به".

وتابع : "اختيار القائمة من حق هيكتور كوبر، ولم اتدخل في اختيارات اللاعبين، واتفقنا علي التجديد مع المدرب الأرجنتيني بعد كأس العالم".