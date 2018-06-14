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محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان ختام دورة الشهيد الرمضانية (صور)

الخميس 14/يونيو/2018 - 01:48 ص
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان ختام دورة الشهيد الرمضانية (صور)
ختام دورة الشهيد الرمضانية
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هشام إسماعيل
 
شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، واللواء عادل أنور مساعد مدير الأمن، والعميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور مراسم الاحتفال بختام "دورة الشهيد" الرمضانية الرياضية السنوية التى ينظمها مركز شباب الشيخ زايد سنويا.

وشارك خلالها هذا العام عدد 13 فرقة من فرق مراكز شباب المحافظة والتى أنتهت بفوز فريق البرسا بالمركز الأول والحصول على كأس الدورة بعد فوزه على فريق مركز شباب الشيخ زايد الذى حصل على المركز الثانى للبطولة وقد قام المحافظ ومدير الأمن بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز وتسليم والميداليات والهدايا للاعبين.

وخلال مراسم الاحتفال تم تكريم عدد من أسر الشهداء والذى شمل تكريم كل من أسرة الشهيد أحمد فوزى عمارة والشهيد عمرو وهيب والشهيد ابراهيم محمد ابراهيم والشهيد أيمن محمود عبد العظيم والشهيد محمد سالم العيادى.
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