تزوجت طليق تحية كاريوكا.. ما لا تعرفه عن الإعلامية فريال صالح في ذكرى رحيلها

تحل، اليوم الخميس، الذكرى السادسة على رحيل الإعلامية فريال صالح، والتي كانت من أوائل مقدمي برامج "التوك شو" في مصر، ومن اشهر برامجها "اخترنا لك" و"حق الجماهير".





وفي السطور المقبلة، يقدم " الفجر الفني " معلومات لا تعرفونها عن المذيعة الراحلة.





١-ولدت فريال مصطفى محمد صالح في عام ١٩٤١، في محافظة قنا، ونشأت وسط عائلة كبيرة حيث كان لديها ٨ أشقاء.





٢-حصلت على ليسانس آداب قسم فلسفة واجتماع من جامعة الإسكندرية عام 1962.





٣-لقبت بعميدة التوك شو، حيث كانت من أوائل من قدموا هذا النوع من البرامج داخل مصر، ومن أشهر برامجها: "حق الجماهير، وعلي فين، ونجوم على الهوا، وستديو الفن، واخترنالك".





٤-إلى جانب التوك شو، قدمت فريال عدد من برامج المسابقات، نذكر منها: "ساعة الحظ، وانت وحظك، وحاول تفتكر، وصندوق الحظ، وشخصيات ضاحكة".

٥- تدرجت في عدد من المناصب في التلفزيون المصري، كان آخرها: "مدير عام البرامج الثقافية.".

٦-تزوجت فريال مرتين، أولهما، من ضابط الشرطة يٌدعى "هاني الكموني" ولها منه ابنة تٌدعى "داليا" وابن يٌدعى "أدهم"، والثانية من الفنان فايز حلاوة بعد طلاقه من الفنانة تحية كاريوكا وأنجبت منه ابنتها "ابتهال".





٧-توفيت فريال في الرابع عشر من يونيو عام ٢٠١٢، عن عمر ناهز الواحد والسبعين عام.