أوصت بدفنها بجوار العندليب.. ما لا تعرفه عن زبيدة ثروت في ذكرى ميلادها

تحل، اليوم الخميس، الذكرى الثامنة والسبعين على ميلاد الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، صاحبة أجمل عيون في السينما المصرية.





وفي السطور المقبلة، يستعرض " الفجر الفني " معلومات لا تعرفونها عن قطة السينما العربية.





١-ولدت زبيدة ثروت في ١٤ يونيو ١٩٤٠، والدها كان ضابطاً، وأمها حفيدة السلطان حسين كامل.





٢-فازت في مسابقة أجمل مراهقة وهي مسابقة نظمتها مجلة الجيل بفارق خمسة آلاف صوت عن الفتاة التي حصلت على المركز الثاني.





٣- التحقت بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.





٤-فازت في مسابقة ملكة جمال الشرق التي أقامتها مجلة الجيل ومسابقة أجمل عشرة وجوه للسينما التي أقامتها مجلة الكواكب المصرية.





٥- أول فيلم سينمائي ظهرت فيه هو "دليلة" عام ١٩٥٦، وظهرت فيه لبضع دقائق مع شادية، وعبد الحليم حافظ.





٦-شاركت زبيدة ثروت بفيلمين في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب إستفتاء النقاد عام 1996 هما "في بيتنا رجل" 1961 و "المذنبون" 1976.





٧-أطلق عليها العديد من الألقاب، منها: "ملكة الرومانسية" بعد عرض فيلم "يوم من عمري" مع عبد الحليم حافظ.





٨- كانت مسرحية "عائلة سعيدة جدا" مع الراحل أمين الهنيدي والمنتصر بالله وتأليف وإخراج الراحل السيد بدير، آخر عمل شاركت فيه.





٩-اعتزلت في أواخر السبعينيات بعد عرض فيلم "المذنبون" إخراج سعيد مرزوق.





٩-تزوجت زبيدة ثروت ثلاث مرات، الزيجة الأولى سنة 1960 من ضابط في البحرية المصرية يٌدعى إيهاب الغزاوي ثم المنتج السوري صبحي فرحات الذي أنجبت منه بناتها الأربع ثم محمد إسماعيل وآخر أزواجها الممثل عمر ناجي.





١٠-صرحت في إحدى لقاءاتها التلفزيونية، بأنها لم تكن تعلم أن الفنان عبدالحليم حافظ تقدم لطلبها للزواج سوى بعد زيجتها الثانية بفترة، وأوصت بأن تدفن بعد رحيلها بجواره.





١١-بعد اعتزالها الفن، هاجرت لفترة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها عادت مرة أخرى لمصر.





١٢-توفيت ليلة الثلاثاء في 13 - 12 - 2016 ، عن عمر ناهز الـ76 عامًا بعد صراع مع المرض.