«قشطة» يشكر الأهلي بعد استضافة منتخب ماليزيا لناشئي الكاراتيه

هاني قشطة، المدير الفني لمنتخب ماليزيا لناشئي الكاراتيه، وجّه الشكر للدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ومراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه بالنادي، وأشرف صالح المدير الفني للعبة، على حُسْن استقبال المنتخب الماليزي، وعلى توفير كل سبل الراحة والدعم.





وكان الأهلي قد استقبل تدريبات المنتخب الماليزي للناشئين للكاراتيه على صالة النادي بمدينة نصر، لمدة ثلاثة أيام، تخللتها عدة لقاءات ودية مع لاعبي الأهلي.





وأوضح المدير الفني للمنتخب الماليزي، أنه لم يجد أفضل من النادي الأهلي في العالم، من أجل خوض معسكر الإعداد لبطولة كرواتيا المؤهلة للأولمبياد في الأر



