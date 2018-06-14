جامعة الأزهر توقف أستاذا ينضم لطائفة شيعية مرتدة

قرر مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، إيقاف الدكتور جمال محمد سعيد عبدالغنى عبدالرحمن، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين في المنوفية، عن العمل ثلاثة أشهر، وإحالته للتحقيق، حرصًا على مصلحة الطلاب وحماية لهم من أصحاب الفكر المنحرف.





وأوضح، أن الدكتور منسوب إليه حاليًا الانتماء للجماعة الأحمدية القطيانية الشيعية، وقد سبق اعتبار هذه الجماعة من العناصر المرتدة عن الدين الإسلامي، وذلك بخطاب من الجهات المختصة فى 15 /2 /2018م.





يشار إلى أن الدكتور كان قد نسب إليه أيضا التوجه إلى المركز الأكاديمي الإسرائيلي بزعم الإطلاع على منهج الحمل اليهودي واستخدامه فى تغيير بعض آيات القرآن ومحاولة السفر إلى إسرائيل بزعم الاستفادة من الكتب والمراجع بالجامعات الإسرائيلية، إلى جانب أمور أخرى سيتم الإفصاحعنها بعد انتهاء التحقيق.



