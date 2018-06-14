«قشطة» يُهدي الأهلي درع الاتحاد الماليزي للكاراتيه

هاني قشطة، المدير الفني لمنتخب ماليزيا للناشئين للكاراتيه، حرص على إهداء الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي، ومراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه بالنادي، درع الاتحاد الماليزي للكاراتيه، تقديرًا لمكانة الأهلي، ولحسن الاستقبال.

وكان الأهلي قد استضاف تدريبات المنتخب الماليزي للناشئين للكاراتيه، على صالة النادي بمدينة نصر لمدة ثلاثة أيام، تخللتها عدة لقاءات ودية مع لاعبي الأهلي.

وأشار مهند مجدي، إلى أن النادي الأهلي يمتلك قاعدة كبيرة من اللاعبين المميزين في مختلف الأعمار السنية، وهو ما دفع العديد من المنتخبات على مستوى العالم للسعي لخوض معسكراتها في الأهلي، حيث بات النادي محل اهتمام العديد من الدول التي ترغب في خوض لقاءات مع الأهلي.

من جانبه، أكّد مراد عاصم، رئيس جهاز الكاراتيه بالنادي، أن وجود منتخب ماليزيا للناشئين في الأهلي يعد فرصة جيدة لأبناء النادي لخوض احتكاك قوي مع مدرسة مختلفة، مضيفًا أن مثل هذه المواجهات تكون مفيدة جدًا لاكتساب اللاعبين خبرات كبيرة بدون السفر خارج مصر.

فيما أوضح هاني قشطة، المدير الفني للمنتخب الماليزي، أنه لم يجد أفضل من النادي الأهلي في العالم من أجل خوض معسكر الإعداد للمنتخب الماليزي استعدادًا لبطولة كرواتيا المؤهلة للأولمبياد في الأرجنتين. مؤكدا أن الأهلي يضم أفضل قاعدة لاعبين في لعبة الكاراتيه على مستوى العالم، في الأعمار السنية المختلفة، مما يعد احتكاكًا قويًا للمنتخب الماليزي.