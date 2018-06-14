توفيق عكاشة: الفساد موجود في أدمغة الشعب المصري



وتابع "عكاشة"، في برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على قناة العاصمة الفضائية، الأربعاء، أن عدم الاستحمام كل يوم مرة فساد، معقبا: "والله ما بهزر أنا بتكلم بجد.. فساد.. هتقولي إزاي فساد في دي أقولك.. هات أي واحد فلاح في مصر.. وفلاحة مصرية.. وهات فلاح وفلاحة إيطالية.. الفلاح الإيطالي بيستحمى كل يوم.. والفلاحة الإيطالية بتسحمى كل يوم.. تعالى بقى الفلاح المصري، يبقى كويس لو استحمى مرة في الأسبوع".



وشدد على أن هذا "فساد نفسي"، لافتا إلى أن المصريين كانوا يجب أن يكونوا مثالا للنظافة لأنهم لديهم نهر النيل.

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن الفساد موجود في أدمغة الشعب، لافتا إلى أن عدم الحفاظ على ممتلكات الدولة فساد، وعدم الالتزام بالقانون، وإلقاء القمامة في الشارع يعتبر فساد.