أحمد موسى يعرض فيديو يوثق ضبط الرقابة الإدارية عملية سرقة البنزين



ووفقا للتقرير الذى بثه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى، رصد المقطع عملية تحميل البنزين من الجمعية التعاونية للبترول، وتفريغه لدى أحد التجار، واستلام مستندات من موظف بهيئة النقل العام تفيد بتفريغ الشحنة في شاحنات هيئة النقل العام بالمخالفة للحقيقة.



كما أوضح التقرير لحظة ضبط المتهمين أثناء استلام مبلغ الرشوة مقابل تهريب البنزين.



عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو مصور صورته هيئة الرقابة الإدارية، يوضح ضبط تشكيل عصابي مكون من خمس موظفين بشركة البترول وهيئة النقل العام تخصص في سرقة السولار المدعوم وبيعه لأحد تجار المنتجات البترولية بالقطاع الخاص مقابل تقاضيهم رشوة.