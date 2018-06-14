ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أحمد موسى يعرض فيديو يوثق ضبط الرقابة الإدارية عملية سرقة البنزين

الخميس 14/يونيو/2018 - 04:07 ص
أحمد موسى يعرض فيديو يوثق ضبط الرقابة الإدارية عملية سرقة البنزين
الإعلامي أحمد موسى
طباعة
داليا الحسين
 
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو مصور صورته هيئة الرقابة الإدارية، يوضح ضبط تشكيل عصابي مكون من خمس موظفين بشركة البترول وهيئة النقل العام تخصص في سرقة السولار المدعوم وبيعه لأحد تجار المنتجات البترولية بالقطاع الخاص مقابل تقاضيهم رشوة.

ووفقا للتقرير الذى بثه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى، رصد المقطع عملية تحميل البنزين من الجمعية التعاونية للبترول، وتفريغه لدى أحد التجار، واستلام مستندات من موظف بهيئة النقل العام تفيد بتفريغ الشحنة في شاحنات هيئة النقل العام بالمخالفة للحقيقة.

كما أوضح التقرير لحظة ضبط المتهمين أثناء استلام مبلغ الرشوة مقابل تهريب البنزين.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
روسيا
x
17:00
السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/14/2018 4:42:23 AM