مهند مجدي: الأهلي محل اهتمام منتخبات العالم للكاراتيه

الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، قال إن جميع منتخبات العالم تستعد حاليًا بقوة لبطولة العالم للكاراتيه في كرواتيا، والتي ستكون مؤهلة للأولمبياد التي تقام في الأرجنتين، شهر أكتوبر القادم.

وكان منتخب ماليزيا لناشئي الكاراتيه قد خاض تدريباته لمدة ثلاثة أيام على صالة الأهلي بمدينة نصر، تخللها أكثر من لقاء وُدّي مع لاعبي الأهلي.

وأضاف مجدي، أن مصر من الدول الرائدة في لعبة الكاراتيه، وتعد مصنفة كأفضل دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا، بجانب تركيا، وإيران. وأوضح أنه بعد اعتماد اللعبة ضمن الألعاب الأولمبية بشكل رسمي، بدأت العديد من الدول خوض معسكراتها في مصر، للاستفادة من الخبرات المصرية في اللعبة.

وأشار مهند مجدي، إلى أن النادي الأهلي يمثّل نصف لاعبي المنتخبات المصرية في لعبة الكاراتيه، حيث يمتلك قاعدة كبيرة من اللاعبين المميزين في مختلف الأعمار السنية، مما جعل العديد من المنتخبات على مستوى العالم تسعى لخوض معسكراتها في الأهلي، حيث بات النادي محل اهتمام العديد من الدول التي ترغب في خوض لقاءات مع الأهلي.

وأضاف عضو مجلس إدارة الأهلي، أن أكبر دليل على حديثه أنه بعد لقاءات منتخبات السعودية وجنوب إفريقيا وماليزيا مع الأهلي فقط طلب منتخب إندونيسيا خوض معسكر في مصر، واللعب وديًا مع فرق الأهلي للكاراتيه.

وأوضح مجدي، أن مجلس إدارة النادي كان حريصًا منذ اليوم الأول على تنفيذ برنامج «عائلة الأهلي»، مؤكدًا أن الجميع داخل النادي عائلة واحدة، كل فرد فيها له حقوق وعليه واجبات، لذلك فإن اهتمام المجلس بالفرق الرياضية المختلفة والألعاب الفردية لا يقل عن الفرق الجماعية. وعلى سبيل المثال، فإن مجلس الإدارة قرر تنظيم بطولة دولية كل عام في لعبة مختلفة، حيث سبق وأن تم تنظيم بطولة دولية للكاراتيه، ثم للجمباز، بجانب أن هناك سفارات أجنبية طلبت التعاون مع الأهلي في أكثر من لعبة، على رأسها لعبة كرة الماء، حيث تتجه النية لعمل برتوكول تعاون مع بعض دول أوروبا في هذه اللعبة، وهناك إمكانية الاستعانة بخبير أجنبي للاعبي الأهلي.

واختتم مهند مجدي حديثه، بأن مجلس الإدارة يسير بخطى متوازنة لتطوير كل الألعاب، بما يخدم مصلحة النادي.