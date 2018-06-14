الأهلي يستضيف منتخب ماليزيا لناشئي الكاراتيه





النادي الأهلي بمدينة نصر يستضيف منتخب ماليزيا لناشئي الكاراتيه، الذي يستعد لخوض عدة منافسات في قارة آسيا، بجانب الاستعداد لبطولة كرواتيا المؤهلة لأولمبياد الشباب التي تقام بالأرجنتين، شهر أكتوبر القادم.





ويتولى المصري هاني قشطة مهمة المدير الفني لمنتخب ماليزيا للكاراتيه للناشئين، الذي فضّل إقامة المعسكر في مصر، وطلب خوض عدة تدريبات على ملاعب الأهلي، بجانب خوض لقاء وُدّي مع فرق الكاراتيه للناشئين بالنادي، لاسيما وأن الأهلي يعد من أفضل الأندية في لعبة الكاراتيه، ولديه العديد من أبطال العالم.





من جانبه، أكّد مراد عاصم، رئيس جهاز الكاراتيه بالنادي، أن وجود منتخب ماليزيا للناشئين في الأهلي يعد فرصة جيدة لأبناء النادي لخوض احتكاك قوي مع مدرسة مختلفة، مضيفًا أن مثل هذه المواجهات تكون مفيدة جدًا لاكتساب اللاعبين خبرات كبيرة بدون السفر خارج مصر.





وأشار عاصم، أن منتخب ماليزيا ليس المنتخب الوحيد الذي حلّ ضيفًا على النادي الأهلي، بل سبقه منتخب المملكة العربية السعودية للناشئين، وكذلك منتخب جنوب إفريقيا، وكان ذلك منذ ستة أشهر. مشيرًا أن مثل هذه اللقاءات تمنح لاعبي ومدربي الأهلي رؤية أوسع، لاسيما وأن الأهلي يسعى دائمًا للصدارة في مختلف الألعاب، كعادته دائمًا. بجانب الدور الوطني والمجتمعي الذي يلعبه الأهلي منذ إنشائه.

