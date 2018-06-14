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شاهد.. رفع الآذان من داخل كنيسة في صعيد مصر خلال رمضان (فيديو)

الخميس 14/يونيو/2018 - 01:41 ص
شاهد.. رفع الآذان من داخل كنيسة في صعيد مصر خلال رمضان (فيديو)
أرشيفية
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داليا الحسين
 
عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقطع فيديو يوثق رفع الآذان من داخل كنيسة في صعيد مصر في شهر رمضان.

وعلق الإبراشي، على المشهد، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على فضائية "دريم"، قائلًا: "أمر مبهر وبديع ويؤكد على قيمة التسامح والتجانس الذى تعيشه مصر دائمًا واللحمة الوطنية".

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