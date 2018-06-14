أول تعليق من "السجيني" على احتمالية ترشحه لمنصب وزير التنمية المحلية

عقب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ‏على المعلومات التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام عقب تقدم حكومة ‏المهندس شريف إسماعيل باستقالاتها بشأن احتمالية توليه منصب وزير ‏الإدارة المحلية في الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ‏قائلا: "لا أعلم مصداقيتها حتى الآن".‏



وقال السجيني في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه إذا عُرض عليه منصب ‏وزير الإدارة المحلية في الحكومة الجديدة سيوافق على تولي هذا ‏المنصب، مُؤكدًا أن ملف المحليات في مصر به العديد من الأزمات ‏ومتفرعة إلا أنها مرتبطة ببعضها البعض، ويتوجب على المصريين ‏الالتفاف ومساندة الدولة لتنفيذ الخطط الاستراتيجية لحلها.‏



وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "صليت صلاة استخارة ‏بعد تداول اسمي من ضمن الأشخاص المُرشحين على منصب الوزير ‏وعندي قبول نفسي لتولي المنصب".‏

