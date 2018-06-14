أول تعليق من "السجيني" على احتمالية ترشحه لمنصب وزير التنمية المحلية
الخميس 14/يونيو/2018 - 03:21 ص
إسلام شعراوي
عقب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على المعلومات التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام عقب تقدم حكومة المهندس شريف إسماعيل باستقالاتها بشأن احتمالية توليه منصب وزير الإدارة المحلية في الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قائلا: "لا أعلم مصداقيتها حتى الآن".
وقال السجيني في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه إذا عُرض عليه منصب وزير الإدارة المحلية في الحكومة الجديدة سيوافق على تولي هذا المنصب، مُؤكدًا أن ملف المحليات في مصر به العديد من الأزمات ومتفرعة إلا أنها مرتبطة ببعضها البعض، ويتوجب على المصريين الالتفاف ومساندة الدولة لتنفيذ الخطط الاستراتيجية لحلها.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "صليت صلاة استخارة بعد تداول اسمي من ضمن الأشخاص المُرشحين على منصب الوزير وعندي قبول نفسي لتولي المنصب".
وقال السجيني في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه إذا عُرض عليه منصب وزير الإدارة المحلية في الحكومة الجديدة سيوافق على تولي هذا المنصب، مُؤكدًا أن ملف المحليات في مصر به العديد من الأزمات ومتفرعة إلا أنها مرتبطة ببعضها البعض، ويتوجب على المصريين الالتفاف ومساندة الدولة لتنفيذ الخطط الاستراتيجية لحلها.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "صليت صلاة استخارة بعد تداول اسمي من ضمن الأشخاص المُرشحين على منصب الوزير وعندي قبول نفسي لتولي المنصب".