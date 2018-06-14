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أول تعليق من "السجيني" على احتمالية ترشحه لمنصب وزير التنمية المحلية

الخميس 14/يونيو/2018 - 03:21 ص
أول تعليق من السجيني على احتمالية ترشحه لمنصب وزير التنمية المحلية
المهندس أحمد السجيني
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إسلام شعراوي
 
عقب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ‏على المعلومات التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام عقب تقدم حكومة ‏المهندس شريف إسماعيل باستقالاتها بشأن احتمالية توليه منصب وزير ‏الإدارة المحلية في الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ‏قائلا: "لا أعلم مصداقيتها حتى الآن".‏

وقال السجيني في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه إذا عُرض عليه منصب ‏وزير الإدارة المحلية في الحكومة الجديدة سيوافق على تولي هذا ‏المنصب، مُؤكدًا أن ملف المحليات في مصر به العديد من الأزمات ‏ومتفرعة إلا أنها مرتبطة ببعضها البعض، ويتوجب على المصريين ‏الالتفاف ومساندة الدولة لتنفيذ الخطط الاستراتيجية لحلها.‏

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "صليت صلاة استخارة ‏بعد تداول اسمي من ضمن الأشخاص المُرشحين على منصب الوزير ‏وعندي قبول نفسي لتولي المنصب".‏
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