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حفل إفطار أسر الشهداء بنادي الشرطة في طنطا (صور)

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:50 ص
حفل إفطار أسر الشهداء بنادي الشرطة في طنطا (صور)
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أيمن يحيي
 
شارك اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية فى حفل افطار أسر الشهداء الذى نظمة مساء أمس نادى الشرطة بطنطا.

حيث أقيم الحفل بحضور أسر الشهداء والمصابين من الشرطة وضم عدد كبير من الأسر.

وأشار حسونة إلى أهمية التواصل مع أسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن فى الحرب على الإرهاب.
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