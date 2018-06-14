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«ليندمان» ينضم للجهاز الفني الجديد للأهلي

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:42 ص
«ليندمان» ينضم للجهاز الفني الجديد للأهلي
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علي نبوي
 

محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، قال إن الهولندي مايكل ليندمان، مخطط الأحمال البدنية، انضم للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي يقوده الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأضاف مرجان، أن ليندمان وقّع على عقود العمل، ضمن الجهاز الفني للأهلي لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

يُذكر أن «ليندمان» سبق له العمل في الجهاز الفني للأهلي، الذي كان يقوده مواطنه مارتن يول، المدير الفني الأسبق للفريق.

المزيد عن: ليندمان كورة كرة الفرنسي باتريس كارتيرون الاهلي
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