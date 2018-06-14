أبرز أخبار التوك شو الأربعاء 13/6/2018: مفاجآت التشكيل الوزاري وتكلفة لوجو المتحف المصري الكبير
الخميس 14/يونيو/2018 - 03:12 ص
أمنية فوزي - كساب أحمد - ندى محمد - نعيم يوسف - داليا الحسين - جهاد جمال
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
باحث في شئون الآثار يفجر مفاجأة عن تكلفة لوجو المتحف المصري الكبير
قال علي أبودشيش الباحث في شئون الآثار، إن تكلفة لوجو المتحف المصري الكبير وصلت لـ800 ألف جنيه، معقبًا: "نفسي أعرف مين اللي ورا كده، وصلنا للدرجة دي إزاي، معندناش مبدعين؟".
دبلوماسي سابق منتقدًا حالة الثراء للسفراء بمسلسل "بالحجم العائلي": معاشي أقل من معاش الموظف
علق السفير أسامة توفيق مساعد وزير الخارجية الأسبق، على غضب السفراء من مسلسل "بالحجم العائلي" بسبب توارث مهنة السفير وثرائهم، قائلًا إن معاشه الآن أقل من معاش طبيب في وزارة الصحة أو موظف في وزارة التعليم، لافتًا إلى أن الحديث على تدخل مسؤول لترقية أحد السفراء أمر غير حقيقي، لأن السفراء يتم تعينهم بقواعد معينة من رئيس الدولة.
"عكاشة": إخراج رواتب شهرية للفقراء "حرام".. وبطاقة التموين فكر نابع من بني إسرائيل
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن إخراج رواتب شهرية للغلابة "حرام"، والأفضل هو إقامة مشروع لهم يعملون به بهذه الأموال.
توفيق عكاشة: المسيحيون من أصول عربية و"كلنا عبرانيون" (فيديو)
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن المسيحيون من أصول عربية، وكلنا عبرانيون، معقبًا: "الكلام اللي بقوله ماحدش قاله في العالم، وأتحدى العرب جميعًا بعلمائهم وأناظرهم".
عضو "أمن المعلومات": "مستحيل إذاعة مباريات كأس العالم على التليفزيون المصري"
قال الدكتور زكريا سالم، عضو الجمعية الدولية لأمن المعلومات، إن البيان استخدم مصطلحات صعبة لإيهام المواطن بأن الأمر جاد، مؤكدًا أنه من المستحيل إذاعة المباريات على التليفزيون المصري مستكملًا: "مصر لم تقدم طلبات للفيفا"، موضحًا أنه حال تقديم مصر شكوى في الفيفا دون العبور على المحكمة الرياضية، قد يؤدي بوقف الاتحاد المصري والمنتخب المصري.
"الكهرباء": الوزارة راعت محدودي الدخل خلال تحديد سعر الشرائح
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الجميع يدفع فاتورة الكهرباء قائلًا: "الوزارة راعت محدودي الدخل خلال تحديد سعر الشرائح".
رئيس بعثة المنتخب يكشف آخر المستجدات بشأن مشاركة "صلاح" في مباراة أوروجواي
قال الكابتن عصام عبدالفتاح رئيس بعثة المنتخب الوطني بكأس العالم، إن الجهاز الفني والفريق الطبي سيحدد إذا كان سيشارك محمد صلاح في المباراة الأولى لكأس العالم، متابعا: "نطمئن الجمهور بأن صلاح أدى تدريب قوي للغاية لم نتوقعه".
أحمد موسى: التشكيل الوزاري سيحمل مفاجآت
قال الإعلامي أحمد موسى إن المرأة ستحظى بعدد كبير من الحقائب الوزارية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وربما تصل إلى 7 أو 8 حقائب، متابعًا: "التشكيل الوزاري سيحمل مفاجآت".
محمد شاكر: نجهز شبكات الكهرباء لتحمل طاقة محطات سيمنز
أكد وزير الكهرباء محمد شاكر، أن العمل مازال جاريا على تجهيز الشبكات لتستوعب هذه الطاقة وتكون قادة على نقل الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن الوحدات الغازية والبخارية في محطات سيمنز دخلت على الشبكة بالفعل.
برلماني: القيادة السياسية أعطت الرقابة الإدارية الضوء الأخضر لمكافحة الفساد
قال الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب وأمين عام ائتلاف دعم مصر، إن القيادة السياسية تعطي الرقابة الإدارية الضوء الأخضر في التعامل مع أي فاسد وعدم التهاون معه مهما كان منصبه، مشيرًا إلى أن القوانين الموجودة حاليا تحتاج إعادة النظر فيها لزيادة العقوبات بحيث تكون رادعة بشكل كافي للفاسدين.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
باحث في شئون الآثار يفجر مفاجأة عن تكلفة لوجو المتحف المصري الكبير
قال علي أبودشيش الباحث في شئون الآثار، إن تكلفة لوجو المتحف المصري الكبير وصلت لـ800 ألف جنيه، معقبًا: "نفسي أعرف مين اللي ورا كده، وصلنا للدرجة دي إزاي، معندناش مبدعين؟".
دبلوماسي سابق منتقدًا حالة الثراء للسفراء بمسلسل "بالحجم العائلي": معاشي أقل من معاش الموظف
علق السفير أسامة توفيق مساعد وزير الخارجية الأسبق، على غضب السفراء من مسلسل "بالحجم العائلي" بسبب توارث مهنة السفير وثرائهم، قائلًا إن معاشه الآن أقل من معاش طبيب في وزارة الصحة أو موظف في وزارة التعليم، لافتًا إلى أن الحديث على تدخل مسؤول لترقية أحد السفراء أمر غير حقيقي، لأن السفراء يتم تعينهم بقواعد معينة من رئيس الدولة.
"عكاشة": إخراج رواتب شهرية للفقراء "حرام".. وبطاقة التموين فكر نابع من بني إسرائيل
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن إخراج رواتب شهرية للغلابة "حرام"، والأفضل هو إقامة مشروع لهم يعملون به بهذه الأموال.
توفيق عكاشة: المسيحيون من أصول عربية و"كلنا عبرانيون" (فيديو)
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن المسيحيون من أصول عربية، وكلنا عبرانيون، معقبًا: "الكلام اللي بقوله ماحدش قاله في العالم، وأتحدى العرب جميعًا بعلمائهم وأناظرهم".
عضو "أمن المعلومات": "مستحيل إذاعة مباريات كأس العالم على التليفزيون المصري"
قال الدكتور زكريا سالم، عضو الجمعية الدولية لأمن المعلومات، إن البيان استخدم مصطلحات صعبة لإيهام المواطن بأن الأمر جاد، مؤكدًا أنه من المستحيل إذاعة المباريات على التليفزيون المصري مستكملًا: "مصر لم تقدم طلبات للفيفا"، موضحًا أنه حال تقديم مصر شكوى في الفيفا دون العبور على المحكمة الرياضية، قد يؤدي بوقف الاتحاد المصري والمنتخب المصري.
"الكهرباء": الوزارة راعت محدودي الدخل خلال تحديد سعر الشرائح
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الجميع يدفع فاتورة الكهرباء قائلًا: "الوزارة راعت محدودي الدخل خلال تحديد سعر الشرائح".
رئيس بعثة المنتخب يكشف آخر المستجدات بشأن مشاركة "صلاح" في مباراة أوروجواي
قال الكابتن عصام عبدالفتاح رئيس بعثة المنتخب الوطني بكأس العالم، إن الجهاز الفني والفريق الطبي سيحدد إذا كان سيشارك محمد صلاح في المباراة الأولى لكأس العالم، متابعا: "نطمئن الجمهور بأن صلاح أدى تدريب قوي للغاية لم نتوقعه".
أحمد موسى: التشكيل الوزاري سيحمل مفاجآت
قال الإعلامي أحمد موسى إن المرأة ستحظى بعدد كبير من الحقائب الوزارية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وربما تصل إلى 7 أو 8 حقائب، متابعًا: "التشكيل الوزاري سيحمل مفاجآت".
محمد شاكر: نجهز شبكات الكهرباء لتحمل طاقة محطات سيمنز
أكد وزير الكهرباء محمد شاكر، أن العمل مازال جاريا على تجهيز الشبكات لتستوعب هذه الطاقة وتكون قادة على نقل الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن الوحدات الغازية والبخارية في محطات سيمنز دخلت على الشبكة بالفعل.
برلماني: القيادة السياسية أعطت الرقابة الإدارية الضوء الأخضر لمكافحة الفساد
قال الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب وأمين عام ائتلاف دعم مصر، إن القيادة السياسية تعطي الرقابة الإدارية الضوء الأخضر في التعامل مع أي فاسد وعدم التهاون معه مهما كان منصبه، مشيرًا إلى أن القوانين الموجودة حاليا تحتاج إعادة النظر فيها لزيادة العقوبات بحيث تكون رادعة بشكل كافي للفاسدين.
المزيد عن: مساعد وزير الخارجية الاسبق مباريات كاس العالم لوجو المتحف المصري الكبير قل عبرانيون طاقة محطات سيمنز بني إسرائيل السفير أسامة توفيق الاعلامي توفيق عكاشة