محمد العدل: "بديل خالد عبدالجليل سيكون أحد أعضاء لجنة مكرم محمد أحمد"

علق السيناريست والمنتج محمد العدل على المطالبات بتغيير رئيس الرقابة على المصنفات الفنية الدكتور خالد عبدالجليل وذلك بعد جدل سحب ترخيص فيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف، مؤكدًا أن خليفة عبدالجليل سيكون أحد أعضاء لجنة مكرم محمد أحمد.





وغرد "العدل" عبر موقع التغريدات "تويتر": "‏تذكروا ان بديل د. خالد عبد الجليل .. سيكون احد اعضاء لجنة مكرم محمد احمد . مش ناقصة".





وكان قرار سحب ترخيص فيلم "كارما" للمخرج خالد عبدالجليل قبل يومين من عرضه ثم عودته قد أثار اللغط حول ممارسات قطاع الرقابة على المصنفات الفنية.