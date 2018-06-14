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توفيق عكاشة: الصلاة حرام أثناء فترة العمل والقانون لا يجيزها

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:49 ص
توفيق عكاشة: الصلاة حرام أثناء فترة العمل والقانون لا يجيزها
الإعلامي توفيق عكاشة
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جهاد جمال
 
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن ما طبقه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ومن بعده السادات ومبارك من دعم للسلع "حرام دينيًا"، متابعًا: "حول الفرد المسلم لكسول، بينما الإسلام والقرأن يقولا أن المسلم نشيط وينتج من أجل الدين".

وأضاف عكاشة، خلال برنامجه المذاع عبر فضائية "العاصمة"، مساء الأربعاء، أن الموظفين لا بنتجون في اليوم ساعة واحدة، مشيرًا إلى أن مصر بها 7 مليون موظف، يتحصلون على 24 مليار جنيه في السنة وإنتاجهم لا يزيد عن 4 مليار، موضحًا أن هناك 20 مليار يهدرون.

وتابع الإعلامي، أن السلفيين يعملون لحساب بني إسرائيل، وهم من يطالبون الموظفين بالصلاة أثناء العمل مما يتسبب في ضياع حوالي نصف ساعة من وقت العمل، مؤكدًا أن الصلاة حينها حرام لأن العامل أو الموظف يتقاضى عنها آجر، لافتًا إلى أن القانون لم ينص على إعطاء الموظف وقت للصلاة.
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